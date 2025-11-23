На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие детали кроссовера Jetta VS5 взяты от Volkswagen

Автоэксперт Хлебушкин назвал пять деталей Jetta VS5, идентичных Volkswagen
Jetta

В китайском кроссовере Jetta VS5 многие детали интерьера и эргономические особенности знакомы по автомобилям Volkswagen и интуитивно понятны. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин.

«Это блок климатики, круглый переключатель света слева от руля, баранка с изрядным количеством настоящих кнопок и характерным сечением обода», — перечислил Хлебушкин.

Он добавил, что к числу знакомых по автомобилям Volkswagen органов управления в Jetta VS5 относятся подрулевые рычажки без поворотных колец и идентичный машинам немецкого концерна селектор автоматической трансмиссии.

В салоне Jetta VS5 предусмотрено большое количество отсеков для хранения мелких вещей, одна из таких ниш расположена за клавишей стояночного тормоза.

Бренд Jetta основан китайским концерном FAW и немецким Volkswagen для китайского рынка. В автомобилях, производимых совместным предприятием, применяются технологии немецкого концерна. На российском рынке представлены Jetta, поставляемые по параллельному импорту.

Ранее россиянка засудила автосалон за скрученный пробег у Audi.

