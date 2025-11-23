Дети пострадали при столкновении иномарки и фуры в Приангарье

МВД сообщило о трагическом столкновении иномарки и фуры в Приангарье

Столкновение фуры и иномарки в Приангарье привело к трагическим последствиям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные МВД Иркутской области.

Никто из пассажиров иномарки не выжил. Среди них были трое девочек — близняшки-дочери водителя в возрасте двух лет и десятилетняя девочка, дочь их соседей.

ДТП произошло на 1548-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Мингатуй. По предварительным данным, автомобиль Toyota Vista столкнулся с дорожным ограждением и вылетел на встречную полосу на пути к Братску. Навстречу иномарке двигался большегруз MAN. Что стало причиной выезда «Тойоты» на встречную полосу, пока не известно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

