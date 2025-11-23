На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дети пострадали при столкновении иномарки и фуры в Приангарье

МВД сообщило о трагическом столкновении иномарки и фуры в Приангарье
true
true
true
close
МВД

Столкновение фуры и иномарки в Приангарье привело к трагическим последствиям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные МВД Иркутской области.

Никто из пассажиров иномарки не выжил. Среди них были трое девочек — близняшки-дочери водителя в возрасте двух лет и десятилетняя девочка, дочь их соседей.

ДТП произошло на 1548-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Мингатуй. По предварительным данным, автомобиль Toyota Vista столкнулся с дорожным ограждением и вылетел на встречную полосу на пути к Братску. Навстречу иномарке двигался большегруз MAN. Что стало причиной выезда «Тойоты» на встречную полосу, пока не известно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

До этого в Ленобласти дети пострадали в момент столкновения Lada Largus и «Газели».

После аварии пассажиров зажало в салоне, поэтому спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы деблокировать людей. Троих пострадавших детей передали медикам.

Ранее очевидица рассказала о раненых и кричащих детях после ДТП с Mercedes на Крымском мосту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами