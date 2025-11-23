На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Собаки требуют, чтобы я их катал»: Леонид Ярмольник оправдался за видео с животными в авто

Леонид Ярмольник объяснил, почему ездит за рулем с собаками на коленях и плече
true
true
true

Актер Леонид Ярмольник объяснил, почему ехал за рулем автомобиля с собаками, сидящими у него на коленях и на плече. Об этом сообщает «Подъем».

«Я езжу с собаками, они требуют, чтобы я их катал, я их катаю 15 минут в день. По деревне катаю, конечно, не по городу. Переживать не надо, не надо из ничего делать проблему», — сказал изданию Ярмольник.

Видеозапись с актером за рулем, на которой одна из собак сидит у него на коленях, а другая — на плече, до этого появилась в соцсетях. Пользователи Сети выразили мнение, что такие поездки опасны для окружающих и самого 71-летнего актера.

На кадрах видно, что Ярмольник едет на автомобиле вдоль зеленого забора. Собаки с интересом смотрят в окно, одна из них скулит, а другая — лает.

«Кошмар... Так, всё, тихо!», — произносит на записи актер. Он заявил «Подъему», что не выкладывал видеозапись в Интернет и не знает, кто это сделал.

