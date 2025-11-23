На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газель» опрокинулась на зебре в Мытищах, пытаясь объехать женщину, и попала на видео

В Мытищах «Газель» опрокинулась, объезжая женщину на зебре, и попала на видео
true
true
true

В подмосковной деревне Пирогово автомобиль «Газель» протаранил другую машину и опрокинулся при попытке объехать женщину на пешеходном переходе. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

»Подмосковье, г.о.Мытищи, деревня Пирогово», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что женщина в розовой куртке начала переходить улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Чтобы пропустить пешехода, водитель легкового автомобиля плавно снизил скорость, а водитель ехавшей навстречу «Газели» резко затормозил.

В результате «Газель» занесло, она врезалась во встречный автомобиль и опрокинулась набок. Затем грузовик продолжил движение по инерции и протаранил Lada, припаркованную на прилегающей территории.

Ранее в Новосибирске авто влетело в вестибюль метро.

