Сибиряк напал на таксиста за отказ везти ребенка без детского кресла и попал на видео

В Новосибирске мужчина напал на водителя такси, отказавшегося везти его внука без детского кресла. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» и публикует видеозапись инцидента.

«Водитель подъехал к дому на улице Лермонтова в центре города на заказ по тарифу Эконом, но среди пассажиров оказались женщина и её маленький сын», — отмечается в публикации.

Водитель отказался нарушать ПДД и везти ребенка без детского кресла, в ответ мать мальчика начала нецензурно оскорблять его. В ситуацию вмешался отец женщины, который несколько раз открывал дверь такси, сопровождая свои действия нецензурной бранью, а затем вытащил водителя из-за руля. На улице между мужчинами произошла потасовка, после которой водитель уехал с места происшествия.

