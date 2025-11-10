На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили законодательно закрепить детские тарифы такси

Замглавы ВРНС Иванов: нужно законом ограничить надбавку за детские кресла в такси
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России необходимо на законодательном уровне стабилизировать стоимость такси с детскими автокреслами, так как их часто необоснованно повышают. С такой инициативой в беседе с RT выступил замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По мнению автора инициативы, государству следует вмешаться в этот вопрос, так как слишком высокие цены на такси с автокреслами для детей – это тяжелое бремя для российских семей, не имеющих автомобиля.

«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда поездка с ребёнком в такси может стоить семье на 50% дороже обычного тарифа, а в некоторых случаях разница достигает более тысячи рублей», — пояснил Иванов.

По его мнению, вопрос обеспечения россиян комфортными условиями для перевозки детей – это важная часть социальной политики, поэтому размер надбавки за детское кресло следует ограничить законодательно. Важно исключить финансовые барьеры, которые мешают россиянам с детьми пользоваться услугами перевозчиков, заключил Иванов.

До этого вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр предложил воспользоваться опытом Казахстана и пойти по пути внедрения электромобилей в сферу пассажирских перевозок – по его мнению, если таксопаркам помочь приобрести электромобили, то это позволит снизить стоимость на их услуги. Эксперт призвал направить средства, получаемые за счет утильсбора за ввезенные автомобили на поддержку отрасли такси и производителей, в том числе на эти деньги можно приобрести для таксопарков электрокары, которые помогут сдержать цены на перевозки, отметил он.

Ранее сообщалось, что стоимость поездки в такси в РФ может подорожать в несколько раз.

