Водителям рассказали, какие автомобили останавливают гаишники

Юрист Воропаев: гаишник остановит авто, если подумает, что в нем везут оружие

Инспектор ДПС может потребовать остановить автомобиль, если подозревает, что в машине перевозят запрещенные предметы. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если сотрудник ДПС подозревает, что в автомобиле происходит перевозка орудия или предмета совершения административного правонарушения, а также запрещенных к перевозке предметов, допустим, оружия, он попросит водителя остановиться для досмотра», — рассказал юрист.

По его словам, гаишник вправе потребовать открыть транспортное средство, показать багажник и бардачок, при этом инспектору запрещено нарушать физическую целостность машины. Данный процесс происходит в присутствии водителя транспортного средства, а после — составляется протокол досмотра.

