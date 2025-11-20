На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителям рассказали, какие автомобили останавливают гаишники

Юрист Воропаев: гаишник остановит авто, если подумает, что в нем везут оружие
Максим Блинов/РИА «Новости»

Инспектор ДПС может потребовать остановить автомобиль, если подозревает, что в машине перевозят запрещенные предметы. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если сотрудник ДПС подозревает, что в автомобиле происходит перевозка орудия или предмета совершения административного правонарушения, а также запрещенных к перевозке предметов, допустим, оружия, он попросит водителя остановиться для досмотра», — рассказал юрист.

По его словам, гаишник вправе потребовать открыть транспортное средство, показать багажник и бардачок, при этом инспектору запрещено нарушать физическую целостность машины. Данный процесс происходит в присутствии водителя транспортного средства, а после — составляется протокол досмотра.

До этого юрист Воропаев рассказал, что плевок водителя в направлении другого водителя, пассажира или пешехода расценивается как публичное оскорбление и наказывается штрафом. Кроме того, за такое нарушение в адрес инспекторов ГИБДД в отношении водителя возбудят уголовное дело по статье 319 УК РФ.

Ранее юрист рассказал, что грозит за номер «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) на машине.

