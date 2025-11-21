На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как открыть покрытую льдом машину

Автоэксперт Ладушкин: покрытую льдом машину можно открыть с помощью постукиваний
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Зимой водители нередко сталкиваются с тем, что не могут открыть автомобиль, покрывшийся льдом. Открыть машину в такой ситуации удастся, если аккуратно простучать дверь по периметру, в области уплотнительной резинки. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Не следует прикладывать к дверям и замкам большого усилия. На морозе пластиковые детали могут сломаться. Нужно аккуратно простучать дверь по периметру, в области уплотнительной резинки, перед открытием. Это позволит разбить слой льда и дверь откроется без повреждений», — объяснил специалист.

Он отметил, что если одна дверь не поддалась, то стоит попробовать повторить те же действия с соседней. При этом Ладушкин предупредил, что не стоит греть автомобиль с помощью подручных средств, в числе которых горячая вода, газовые горелки и другие приспособления. По словам эксперта, такие действия могут привести к повреждению стекол из-за перепада температур и повреждению лака или краски.

Специалист также добавил, что предотвратить замерзание автомобиля получится с помощью профилактики. Он порекомендовал заранее обработать резиновые уплотнители дверей силиконовой смазкой, а также воспользоваться специальной смазкой для замков. Кроме того, важно не забывать просушивать машину не менее одного раза в месяц.

Ранее было названо время года, в которое лучше сдавать на водительские права.

