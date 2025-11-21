На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: петербурженка на красном авто сбила ребенка и попросила скрыть ДТП

В Петербурге на видео сняли, как ребенок отлетел от удара красного авто
В Санкт-Петербурге водительница сбила школьницу на пешеходном переходе и попросила ее скрыть ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«15-летняя девочка попала под колеса на Голландской улице в среду. Как рассказывает мама пострадавшей, на протяжении 40 минут водитель не могла решить, что делать, но в конце концов попросила подростка «не выдавать» ее. Школьница согласилась. Женщина посадила девочку к себе в машину и отвезла домой к родителям», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девочка отлетает от удара красного автомобиля. По данным канала, спустя время школьница рассказала о случившемся матери. Так, выяснилось, что в результате ДТП девочка получила серьезные ушибы, кроме того, пострадавшая жалуется на боль в почках. Мать школьницы обратилась в полицию, в настоящее время правоохранители разыскивают водительницу красного автомобиля.

Ранее электросамокат взорвался возле московского ЖК.

