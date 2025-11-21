На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы недостатки кроссовера Ford Kuga первого поколения

Ford

Кроссовер Ford Kuga первого поколения (2008 — 2013 годов выпуска), несмотря на возраст, по-прежнему пользуется спросом на российском рынке. Но у этой модели есть несколько недостатков. О них «Газете.Ru» рассказал замдиректора направления автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.

«С учетом возраста модели наиболее частые проблемы связаны с износом элементов подвески и подтеками масла у 2,5-литрового бензинового двигателя из-за износа прокладок и сальников. У отдельных машин встречаются неисправности коробок передач, особенно роботизированных и старых механических, что может грозить дорогостоящим ремонтом. Поэтому тщательная диагностика трансмиссии перед покупкой должна быть обязательным пунктом», — сказал Титов.

По словам спикера, защита от коррозии и лакокрасочное покрытие кузова Ford Kuga, к сожалению, оставляют желать лучшего. Следы ржавчины на внутренних швах, днище и в других скрытых местах и многочисленные царапины на внешних деталях — это, скорее, правило, чем исключение для данной модели.

Кроме того, владельцы отмечают, что качество пластика головной оптики оставляет желать лучшего — фары быстро покрываются царапинами, мутнеют, что снижает безопасность вождения, особенно в темное время, сказал эксперт.

Салон Kuga остается вполне актуальным: продуманная эргономика, удобная посадка и достаточный запас пространства для водителя и пассажиров. Однако по уровню оснащения автомобиль уже заметно уступает современным конкурентам — в ранних комплектациях отсутствуют многие актуальные системы безопасности и электронные помощники, привычные владельцам новых кроссоверов, отметил специалист.

Ранее были названы минусы седана Toyota Avensis.

