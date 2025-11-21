Московских водителей предупредили о сильном тумане с 21 по 22 ноября

В Москве водителей предупредили о сильном тумане с вечера 21 ноября. К осторожности водителей призвал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на данные МЧС.

«До завтрашнего утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», — сообщает канал.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в понедельник, 24 ноября, в Москве ожидается смена видов осадков в течение дня, в этот день возможны как снег, так и ледяной дождь.

Синоптик уточнил, что в прогнозах на начало следующей недели пока есть разночтения.

«Там может получиться ситуация, когда все начнется со снега, потом часа за два будет ледяной дождь. И вторая половина дня — дождь и температура уже положительная. Осадки будут. Сильного ветра не будет», — сказал Шувалов.

По его словам, выходные, 22 и 23 ноября, в столице прогнозируется маловыразительная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в эти дни будет составлять около 0°С, без скачков.

