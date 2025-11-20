В Екатеринбурге правоохранители оцепили парковку из-за подозрительного предмета

В Екатеринбурге сотрудники полиции оцепили парковку из-за странного предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Руководитель пресс-службы главка МВД Валерий Горелых сообщил Ural Mash, что там нашли подозрительный предмет. Силовики моментально стянулись к стоянке и перекрыли территорию», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на месте работают правоохранители. По словам местных жителей, в настоящее время к парковке никого не подпускают.

До этого в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль врезался в легковую машину. ДТП произошло около метро «Адмиралтейская». На кадрах видно, что патрульная машина получила повреждения: у транспорта разбит капот и смят бампер, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль с оружием и наркотиками остановили на севере Москвы.