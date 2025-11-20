На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге правоохранители оцепили парковку из-за подозрительного предмета

Mash: полиция оцепила парковку возле завода Уралтрансмаш в Екатеринбурге
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники полиции оцепили парковку из-за странного предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Руководитель пресс-службы главка МВД Валерий Горелых сообщил Ural Mash, что там нашли подозрительный предмет. Силовики моментально стянулись к стоянке и перекрыли территорию», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на месте работают правоохранители. По словам местных жителей, в настоящее время к парковке никого не подпускают.

До этого в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль врезался в легковую машину. ДТП произошло около метро «Адмиралтейская». На кадрах видно, что патрульная машина получила повреждения: у транспорта разбит капот и смят бампер, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль с оружием и наркотиками остановили на севере Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами