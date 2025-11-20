На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Aion и Hyptec: в России появятся две новых китайские автокомпании

GAC

Компания GAC планирует вывести свои премиальные электрические бренды Aion и Hyptec на российский рынок уже в 2026 году. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на источник в компании.

«Среди планируемых первых моделей кроссовер Aion V, Hyptec HL и Hyptec HT. Электрокроссовер Aion V поступил в продажу в Китае в июле 2024 года. Базовая версия стоит от 130 тысяч юаней (около 1,5 млн рублей). Кроссовер предлагается в трех комплектациях с разными батареями. GAC предоставляет пожизненную гарантию на аккумулятор», — говорится в публикации.

По данным СМИ, также планируется вывести на рынок кроссовер Hyptec HL, который продают в Китае с 2023 года. Данная модель оснащена электрической и гибридной силовой установкой, а ее стоимость около 3,6 млн рублей.

Также отмечается кроссовер Hyptec HT, который доступен в нескольких модификациях с разными характеристиками. В базовой версии мощность мотора – 340 л.с., разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. При этом модификация с увеличенной батареей имеет запас хода 770 километров, в то время как в других версиях – до 600 км. У кроссовера также есть система адаптивного круиз-контроля с функцией удержания в полосе (LiDAR), кроме того, все версии оснащены электродвигателями разной мощности и поддерживают технологию быстрой зарядки.

Ранее назвали самые популярные люксовые автомобили в России.

