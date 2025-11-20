Названы 10 самых надежных премиальных кроссоверов

Портал TopSpeed провел исследование и опубликовал список из 10 самых надежных премиальных кроссоверов.

Так, на первом месте находится Lexus RX 350 2026 модельного года, надежность которого оценивается в 8,4 балла из 10 возможных. На втором месте Lexus GX 550 2025 модельного года. Надежность этого «японца» оценивается в 8,4 балла из 10 возможных. Замыкает тройку лидеров Acura RDX 2026 модельного года с оценкой надежности 8,3 балла из 10.

В топ-10 самых надежных премиальных кроссоверов также вошли Volvo XC60 2026 года, Porsche Cayenne 2026 года, Acura MDX 2026 года, Audi SQ5 2025 года, Infiniti QX60 2026 года, Audi Q5 2025 года, BMW X1 2025 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.