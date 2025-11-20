Москвич не выжил в лобовом ДТП Renault и Volvo

В Москве автомобиль вспыхнул в лобовом ДТП Renault и Volvo

В Москве столкнулись Renault и Volvo. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Варшавском шоссе в Новой Москве произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Одна из машин задымилась — ее потушили», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные машины, при этом заметно, что по дороге разбросаны автомобильные детали. По данным канала, в результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.