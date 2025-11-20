На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как Lexus с сахалинцем в салоне опрокинулся в момент серьезного ДТП

На Сахалине Lexus с водителем перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло в Южно-Сахалинске на пересечении проспекта Победы и улицы Горького. Lexus уже находился на кольце и планировал завершить маневр, но в этот момент его путь пересек внедорожник, который не уступил дорогу. », — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара иномарка переворачивается и падает на бок. Информация о состоянии водителя уточняется.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Ранее москвич на Hyundai влетел в пешехода на юго-востоке столицы.

