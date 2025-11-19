Renault загорелся после лобовой аварии в Новой Москве и попал на видео

В Новой Москве произошло столкновение Renault Sandero и Volvo, 68-летнему водителю Renault выжить не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись последствий аварии.
«Лобовое столкновение Volvo и Renault sandero в Новой Москве, на Варшавке, около деревни Курилово. Французское авто задымилось, его потушили другие водители», — отмечается в сообщении.
В Госавтоинспекции Москвы уточнили, что авария, по предварительным данным, произошла из-за водителя Volvo, который не уступил дорогу.
«Водитель автомобиля «Рено» совершил столкновение с автомобилем «Вольво», который при повороте налево не убедился в безопасности маневра», — отмечается в сообщении ведомства.
На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
