На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал, как защитить автомобилей от крыс

Автоэксперт Осипов: защитить авто от крыс поможет звуковой отпугиватель
true
true
true
close
Shutterstock

С наступлением холодов крысы начали искать теплые места, в числе которых оказались и автомобили. Защитить транспортное средство от грызунов, которые могут повредить провода, можно с помощью звукового отпугивателя. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт Андрей Осипов.

Специалист посоветовал владельцам гаражей полностью герметизировать помещение, чтобы уменьшить риск появления крыс. Тем, кто паркует автомобили на улице, эксперт порекомендовал приобрести недорогие ультразвуковые отпугиватели. Он также отметил, что эти устройства питаются от батарейки или электрической сети машины и достаточно эффективны.

При этом Осипов усомнился в действенности специальных отпугивающих крыс спреев.

«Мотор нагревается в процессе эксплуатации, и спрей улетучивается. Поэтому есть два способа защиты: герметизация места хранения автомобиля или установка устройства, отпугивающего крыс», — сказал эксперт.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого предупредил, что перед наступлением холодов следует нанести на все резиновые уплотнители силиконовую смазку, чтобы сохранить их эластичность при низких температурах. Он также посоветовал проверить состояние отопителя салона и все подогревы.

Ранее россиянам рассказали об особенностях работы электромобилей зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами