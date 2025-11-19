Автоэксперт рассказал, как защитить автомобилей от крыс

С наступлением холодов крысы начали искать теплые места, в числе которых оказались и автомобили. Защитить транспортное средство от грызунов, которые могут повредить провода, можно с помощью звукового отпугивателя. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт Андрей Осипов.

Специалист посоветовал владельцам гаражей полностью герметизировать помещение, чтобы уменьшить риск появления крыс. Тем, кто паркует автомобили на улице, эксперт порекомендовал приобрести недорогие ультразвуковые отпугиватели. Он также отметил, что эти устройства питаются от батарейки или электрической сети машины и достаточно эффективны.

При этом Осипов усомнился в действенности специальных отпугивающих крыс спреев.

«Мотор нагревается в процессе эксплуатации, и спрей улетучивается. Поэтому есть два способа защиты: герметизация места хранения автомобиля или установка устройства, отпугивающего крыс», — сказал эксперт.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого предупредил, что перед наступлением холодов следует нанести на все резиновые уплотнители силиконовую смазку, чтобы сохранить их эластичность при низких температурах. Он также посоветовал проверить состояние отопителя салона и все подогревы.

