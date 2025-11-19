На западе Москвы перекрыли движение транспорта

В Москве временно перекрыли движение на нескольких участках автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Можайском шоссе, 3/1 в сторону центра; на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы в сторону центра», — говорится в публикации.

По данным канала, проезд для автомобилей также ограничили на Новинском бульваре (разворот с внутренней стороны Садового кольца на внешнюю сторону). В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также заранее планировать маршрут.

До этого в Москве автомобиль Volkswagen столкнулся с машиной, в которой ехали медики. На кадрах в места аварии видно, что на место прибыли оперативные службы города. В момент ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, при этом детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего пострадали два человека.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.