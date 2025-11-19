Россиянам рассказали, сколько часов в день можно ездить за рулем

Автомобилем можно управлять без перерыва максимум четыре часа и не более восьми часов с учетом перерыва. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова.

«В ПДД есть глава 26, согласно которой водитель может управлять автомобилем без перерыва максимум четыре часа, а потом обязан сделать двухчасовой перерыв. После отдыха он может находиться за рулем транспортного средства еще четыре часа, но больше в этот день ему управлять нельзя», – сказал Попов.

По его словам, это правило распространяется на всех водителей.

До этого Дмитрий Попов заявил, что в российских автошколах в 2026 году стоимость обучения может увеличиться на 10%.

«Автошколы в России будут до последнего стараться максимально не повышать цену. Если и подорожает обучение, то на 10%», – сказал собеседник агентства.

Получение водительских прав дороже всего обходится в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Там стоимость обучения в среднем варьируется в диапазоне от 60 до 65 тыс. рублей. Наиболее доступные предложения от автошкол действуют в Приволжском и Северо-Кавказском округах — в среднем от 16 тыс. до 24 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подорожали услуги шиномонтажа.