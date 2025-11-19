На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько часов в день можно ездить за рулем

Автоэксперт Попов: управлять машиной без перерыва можно максимум четыре часа
true
true
true
close
MAYA LAB/Shutterstock/FOTODOM

Автомобилем можно управлять без перерыва максимум четыре часа и не более восьми часов с учетом перерыва. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова.

«В ПДД есть глава 26, согласно которой водитель может управлять автомобилем без перерыва максимум четыре часа, а потом обязан сделать двухчасовой перерыв. После отдыха он может находиться за рулем транспортного средства еще четыре часа, но больше в этот день ему управлять нельзя», – сказал Попов.

По его словам, это правило распространяется на всех водителей.

До этого Дмитрий Попов заявил, что в российских автошколах в 2026 году стоимость обучения может увеличиться на 10%.

«Автошколы в России будут до последнего стараться максимально не повышать цену. Если и подорожает обучение, то на 10%», – сказал собеседник агентства.

Получение водительских прав дороже всего обходится в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Там стоимость обучения в среднем варьируется в диапазоне от 60 до 65 тыс. рублей. Наиболее доступные предложения от автошкол действуют в Приволжском и Северо-Кавказском округах — в среднем от 16 тыс. до 24 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подорожали услуги шиномонтажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами