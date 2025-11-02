В России рекордно подорожали услуги шиномонтажа

В России стоимость услуг шиномонтажа увеличилась на 20% за год

Услуги шиномонтажа в России подорожали на 20% за год. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на автоэксперта Петра Баканова.

«Если судить по Москве и Подмосковье, то услуги шиномонтажа на автомобиль с колесом 16 диаметра стоит 2,5 тыс. рублей. Причем это нижняя отметка», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что шиномонтаж, как и любая другая услуга, подорожал из-за инфляции.

До этого «Белшина» выпустила зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом.

«В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии», — рассказала начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга «Белшины» Анна Басаревская.

Новые шины с национальным орнаментом выпущены в трех типоразмерах, в дальнейшем их номенклатуру планируется расширить до 16.

