Цены на автомобили из Китая могут вырасти

Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомобилей, которые вывозились за рубеж под видом подержанных. Новые правила Министерства торговли КНР потребуют от экспортеров либо ждать 180 дней после регистрации машины, либо получать официальное разрешение производителя, сообщают «Известия».

Реформа направлена на борьбу с схемами, когда автомобили с нулевым пробегом регистрировались как подержанные для их последующего экспорта. По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, в прошлом году почти 13% машин на вторичном рынке имели дату регистрации менее трех месяцев и пробег до 50 км.

«На сегодняшний день практически 95% автомобилей из Китая формально идут как подержанные, хотя на самом деле многие из них совершенно новые», — рассказала генеральный директор Frank Auto Ирина Франк.

Эксперты прогнозируют, что новые правила ударят по мелким и средним импортерам, которые работали через схему с «нулевым пробегом». Это приведет к росту цен на 5-15% и увеличению сроков поставок на 2-3 месяца. Крупные официальные дистрибьюторы, такие как Chery, Changan и Geely, напротив, укрепят свои позиции на российском рынке.

17 ноября сообщалось, что Россия по итогам подсчетов за период с января по сентябрь 2025 года перестала быть главным импортером автомобилей из Китая.

Ранее стало известно, что китайские автокомпании вывели из России 1 трлн рублей.