Видео: в Подмосковье соседи спасли пенсионерку, которую мошенники хотели увезти на авто

В поселке Нахабино Московской области соседи спасли пенсионерку от мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«История произошла в поселке Нахабино. Аферисты позвонили женщине и представились дальними родственниками. Они попросили ее спуститься вниз и сесть в такси. Дальше бабулю должны были куда-то увезти», — говорится в публикации.

По данным канала, соседи увидели происходящее из окна и выбежали на улицу, чтобы остановить женщину. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль такси быстро уезжает. В настоящее время поиском данной машины занимаются правоохранители.

До этого во Владивостоке задержали мигранта с поддельным водительским удостоверением после дрифта на дороге.

На опубликованном в сети видео заметно, что иномарка едет, выполняя опасные маневры на проезжей части. По информации канала, правоохранители отправили Toyota на штрафстоянку. В отношении водителя-мигранта возбудили уголовное дело за создание угрозы безопасности движения. Кроме того, мужчина получил шесть административных штрафов.

Ранее девушка выпала из машины во время дрифта в Башкирии.