«Черт на санях»: питбайкер прокатил мужчину в немецкой каске с рогами по улицам Горно-Алтайска

В Горно-Алтайске питбайкер катал по городу мужчину в немецкой каске с рогами

В Горно-Алтайске мужчина, изображавший черта, прокатился по улицам города на санях, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. В качестве буксира выступал питбайк.

«Перфоманс устроили ещё в октябре. Полицейским оказалось не прикольно. 18-летнего мотоциклиста нашли, оказалось, что за руль он сел без прав. За это, отсутствие регистрации чертолёта и нарушение правил перевозки ему влепили штраф», — сообщает канал.

Судя по видео, мужчина надел на голову шлем, похожий на немецкую каску времен Второй мировой войны, в руках у него был трезубец, на ногах кеды. Из одежды — только шорты.

