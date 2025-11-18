На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Черт на санях»: питбайкер прокатил мужчину в немецкой каске с рогами по улицам Горно-Алтайска

В Горно-Алтайске питбайкер катал по городу мужчину в немецкой каске с рогами
true
true
true
close
Telegram-канал Mash Siberia

В Горно-Алтайске мужчина, изображавший черта, прокатился по улицам города на санях, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. В качестве буксира выступал питбайк.

«Перфоманс устроили ещё в октябре. Полицейским оказалось не прикольно. 18-летнего мотоциклиста нашли, оказалось, что за руль он сел без прав. За это, отсутствие регистрации чертолёта и нарушение правил перевозки ему влепили штраф», — сообщает канал.

Судя по видео, мужчина надел на голову шлем, похожий на немецкую каску времен Второй мировой войны, в руках у него был трезубец, на ногах кеды. Из одежды — только шорты.

До этого во Владивостоке школьники катались на диване на проезжей части.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека сидят на диване с колесиками, который привязан к движущемуся мотоциклу, при этом другие подростки толкают спинку мебели. На записи также заметно, что владивостокцы едут в потоке автомобилей.

Ранее в Москве коза залезла на Kia, чтобы поесть листья с дерева, и это попало на видео.

