Стало известно о пострадавших после столкновения поезда с мусоровозом под Челябинском

В Челябинской области пассажиры пригородного поезда отделались легкими порезами после столкновения с мусоровозом под Аргаяшом. Об этом очевидцы сообщили 74.ru.

По их словам, водитель и пассажир грузовика выжили и были госпитализированы бригадой скорой помощи.

Транспортная прокуратура региона отметила, что начала проверку обстоятельств инцидента.

Предварительно установлено, что 18 ноября 2025 года в 12:30 по местному времени на 214 километре перегонного участка Есаульская–Ишалино поезд №7006 столкнулся с грузовым автомобилем.

Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнив, что детали происшествия выясняются.

До этого в Хабаровске произошло столкновение пассажирского автобуса с поездом. На участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры, водитель автобуса проехал на красный свет и столкнулся с составом.

Ранее в Подмосковье вспыхнул вагон электрички.