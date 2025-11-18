На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одинцово пешеход не выжил после наезда пьяного водителя Nissan

В Одинцово пьяный водитель Nissan сбил человека, пешеход не выжил
Telegram-канал Агентство «Москва»

В городе Одинцово Московской области мужчина на иномарке сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«ДТП произошло накануне утром на Можайском шоссе. 20-летний водитель Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах, размещенных в сети видно, что иномарка получила повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер и лобовое стекло. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя, в настоящее время мужчина задержан.

До этого в Петропавловске-Камчатском автомобили скатываются по заснеженной дороге и попадают в массовые аварии. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как два автомобиля после столкновения скатываются вниз по заснеженной дороге и врезаются в две другие машины, которые заблокировали проезд. По данным канала, в результате ДТП, которое попало на камеру, повреждения получили шесть транспортных средств.

Ранее назвали восемь правил для избежания проблем при шиномонтаже.

