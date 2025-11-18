На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке на видео попало, как неуправляемые авто катились и врезались друг в друга

Mash: на Камчатке на видео сняли, как машины катились по заснеженной дороге
Telegram-канал Amur Mash

В Петропавловске-Камчатском автомобили скатываются по заснеженной дороге и попадают в массовые аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Такая аварийная обстановочка сегодня на спуске по Океанской, спонсор всей этой феерии — гололд. А пока водители играют ласточками в боулинг, коммунальщики играют в прятки. И весьма успешно», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как два автомобиля после столкновения скатываются вниз по заснеженной дороге и врезаются в две другие машины, которые заблокировали проезд. По данным канала, в результате ДТП, которое попало на камеру, повреждения получили шесть транспортных средств.

До этого сообщалось, что московских водителей призвали пересесть на метро из-за вероятности сильного дождя. Водителям рекомендовали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

Ранее назвали восемь правил для избежания проблем при шиномонтаже.

