Названы восемь правил для избежания проблем при шиномонтаже

Некоторые ошибки при шиномонтаже могут нанести вред автомобилю, для их избежания нужно следовать нескольким важным правилам. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Во-первых, при шиномонтаже важно поднимать автомобиль под места, специально сделанные для этого (имеют метки на кузове), сказал эксперт. В случае неправильного подъема есть риск повредить кузов или даже уронить машину.

«Во-вторых, если автомобиль оборудован порогами, нужно уделить внимание разбортировке. Важно не повредить датчики давления шин. В-третьих, большинство шин бескамерные, и если не подготовить поверхность соприкосновения, то воздух может уходить», — пояснил Тимашов.

Еще один важный аспект шиномонтажа — балансировка. Тимашов отметил, что колесный диск должен быть чистым, а старые грузы сняты. Только после этого можно проводить балансировку.

«В-пятых, некоторые шины имеют направление, соответственно, две шины собираем с направлением направо, а две — налево. Если переобуваете запасное колесо и оно направленное, то делайте правое направление», — добавил эксперт.

При шиномонтаже необходимо подготовить место соприкосновения ступицы и колесного диска, очистив от грязи и ржавчины, а также выставить давление в соответствии с техническими данными. Помимо прочего, затяжка колес должна соответствовать требованиям инструкции, подчеркнул Тимашов.

Ранее замена шин на авто закончилась для семьи трагедией.