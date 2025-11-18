Центр Москвы перекрыли для движения автомобилей

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение закрыто на Пресненской набережной», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными при п

Будьте внимательны при построении маршрута.

До этого сообщалось, что московских водителей призвали пересесть на метро из-за вероятности сильного дождя. Водителям рекомендовали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной.

«Несмотря на первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, поскольку устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается, а значит, до конца осени не будет и сугробов», — сказал специалист.

Ранее в Москве ограничили движение автомобилей на Кремлевской набережной.