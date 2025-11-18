В России рекордно выросли продажи автомобилей с пробегом

В России в октябре 2025 года жители страны купили 653 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 18% больше, чем месяцем ранее, и на 7,9% превышает результат октября 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидером вторичного рынка в октябре остается Lada. Продажи в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 14%, до 149,16 тыс. единиц. На втором месте — Toyota c результатом 66,23 тыс. автомобилей, что на 18% выше сентябрьских показателей. Топ-3 замыкает Kia, нарастившая продажи на 19,8%, до 39,64 тыс. единиц.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

