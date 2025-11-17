На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 12 недостатков автомобилей УАЗ

Автоэксперт Кузин перечислил 12 недостатков автомобилей УАЗ
Современные автомобили УАЗ, несмотря на сохраняющийся спрос и признанную проходимость, по-прежнему имеют ряд характерных слабых мест. О них «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин.

«Основные «болячки» у УАЗов касаются коррозионной устойчивости: кузовные элементы быстро ржавеют, особенно в местах швов, арок и под молдингами. Причина — отсутствие заводских уплотнителей и низкий уровень антикоррозийной обработки. Саморезы крепят пластик прямо к металлу, что усугубляет процесс коррозии даже на новых авто из салона», — сказал Кузин.

Также владельцы флагманского внедорожника УАЗ «Патриот» часто жалуются на конструкцию пятой двери. Из-за тяжелой внешней запаски петли быстро проседают, и дверь сложно закрыть без усилия. Также у этой модели часто возникают течи сальников коленвала, мостов и редукторов. Причина кроется в низком качестве резиновых прокладок.

Система охлаждения УАЗов страдает от бюджетных слабых винтовых хомутов и быстро дубеющих резиновых патрубков. Уже через 1–2 года эксплуатации возможны протечки антифриза, а через три года большинству машин требуется полная замена патрубков.

Еще одна характерная проблема УАЗов — быстрый износ штатной резиновой прокладки поддона двигателя. Но есть простое решение — ее меняют на многослойную стальную. Можно также выделить слабую шумоизоляцию и недостаточно эффективные тормоза.

Сервисный регламент УАЗ предусматривает ТО раз в 10–15 тыс. километров или раз в 12 месяцев. Владельцам новых машин стоит закладывать дополнительные расходы и время на профилактику: обработку антикоррозийными составами, протяжку или замену патрубков после каждого сезона эксплуатации, сказал специалист.

Ранее сообщалось, что УАЗ отказался от выпуска внедорожника Hunter с «автоматом».

