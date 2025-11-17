Автобус с 42 паломниками сгорел в Саудовской Аравии после ДТП

В Саудовской Аравии 42 паломника сгорели в автобусе после ДТП

В Саудовской Аравии в попавшем в ДТП автобусе сгорели 42 индийских паломника из города Хайдарабада. Об этом сообщает ndtv.com.

«Многие пассажиры спали, и у них было мало шансов на спасение, когда автобус вспыхнул в результате столкновения с автоцистерной с топливом», — сообщает портал.

Среди жертв было не менее 11 женщин и 10 детей. Однако власти всё ещё проверяют информацию. В аварии выжил один человек.

До этого в Шимановском районе Амурской области автобус с пассажирами вспыхнул в момент ДТП. Водитель и пассажиры успели выбежать из горящего транспорта. В результате произошедшего две пассажирки получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. На место ДТП для координации работы сотрудников ГИБДД выезжал заместитель прокурора района Алесей Порваткин.

