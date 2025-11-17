Движение транспорта перекрыли на севере Москвы

В Москве в Северном административном округе перекрыли движение автомобилей на двух участках. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Левой Дворцовой аллее и на Правой Дворцовой аллее», — сообщает канал.

В Дептрансе призвали водителей быть внимательными и заранее искать пути объезда перекрытых участков. О причинах закрытия движения участках не сообщается.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее на МКАД перекрыли движение автомобилей.