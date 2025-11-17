Российские автодилеры спрогнозировали падение продаж машин

В России по итогам ноября 2025 года ожидается снижение продаж новых автомобилей. Об этом агентству «Автостат» сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

О том, что ноябрь «начался неважно», заявил и директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он отметил, что объемы контрактования новых автомобилей «просели» по сравнению с октябрем примерно на 40%.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что по итогам ноября в России будет пров 140 – 150 тыс. новых автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.