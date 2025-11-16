На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туле скорая «лоб в лоб» столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

В Туле в ДТП со скорой не выжила 38-летняя пассажирка легковушки
Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Туле машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Об этом рассказал РИА Новости глава пресс-службы областного управления МВД России Андрей Ярцев.

Он уточнил, что ДТП произошло на Новомосковском шоссе в 19:43. При лобовом столкновении автомобилей пострадали четыре человека в скорой и водитель легковушки. Его 38-летняя пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники региональной Госавтоинспекции прибыли на место аварии, чтобы выяснить ее обстоятельства и ликвидировать последствия.

В сентябре стало известно, что в Башкирии водитель скорой помощи вез в больницу тяжелого пациента и получил штраф за превышение скорости. Во время поездки он включил проблесковые маячки и сирену. Мужчина рассказал о произошедшем в соцсетях. По его словам, аббревиатуру скорой помощи и мигалки на автомобиле замазали и обрезали на снимке, ставшем основанием для штрафа.

Ранее скорая протаранила магазин в Подмосковье и попала на видео.

