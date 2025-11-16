На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сразу 12 автокомпаний переписали ценники в России в ноябре

В ноябре 12 автомобильных марок переписали ценники в России
car.autohome.com.cn

В первой половине ноября 12 автомобильных брендов изменили цены на свою продукцию в России, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«У десяти брендов отмечено удорожание отдельных моделей, у одного – удешевление, а еще у одного произошла ценовая корректировка в обе стороны», — отмечается в сообщении.

В частности, у бренда Changan подорожали семь моделей, рост цены составил от 20 тыс. рублей до 73 тыс. рублей. KGM увеличил цены на кроссоверы Korando и Tivoli на 100 тыс. рублей. По две модели также подорожали у брендов Tank, SWM, GAC.

Также в первой половине ноября выросли цены на кроссовер Soueast S09, седан Hongqi H5 и внедорожник Haval H9 с бензиновым двигателем, а также на кроссовер Omoda C5.

У компании Avior, подорожала модель V90 и подешевела базовая версия G10. Также в ноябре на 50 тыс рублей подешевел пикап Ambertruck Work.

Ранее москвича обманули на 2 млн рублей при заказе авто из Европы.

