Движение в центре Москвы перекрыто из-за пожара

В Кривоколенном переулке в центре Москвы перекрыто движение

В центре Москвы перекрыто движение транспорта из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В Кривоколенном переулке перекрыто движение. На месте работают оперативные службы города. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — отмечается в сообщении.

Объехать переулок можно по Бульварному кольцу, Чистопрудному бульвару и улице Маросейке, уточнили в Дептрансе.

Перекрытие движение транспорта введено из-за пожара в квартире, уточняется в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Сотрудники ДПС на месте происшествия обеспечивают проезд пожарной техники, регулируют движение и перенаправляют потоки транспорта в объезд места происшествия на соседние улицы, уточнили в Госавтоинспекции.

