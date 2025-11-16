На киносъемках в Сочи квадроцикл с операторской группой опрокинулся и попал на видео

В Сочи на киносъемках опрокинулся квадроцикл с операторами и попал на видео

В Сочи на съемках фильма опрокинулся квадроцикл, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

«На съемочной площадке в Сочи во время работы над новым фильмом произошёл инцидент: перевернулся квадроцикл, на котором находилось съемочное оборудование и сотрудники группы», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что во время очередного дубля квадроцикл с оператором двигался за актером, ехавшим на мотоцикле. Водитель съемочного квадроцикла резко затормозил, после этого транспортное средство со съемочным оборудованием опрокинулось.

Утверждается, что в ходе инцидента никто не получил серьезных травм. К потерпевшему аварию квадроциклу подбежали другие участники съемочного процесса.

