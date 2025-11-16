Москвич лишился 2 млн рублей при попытке заказа авто из Европы

Мошенники выманили у москвича 2 млн рублей при заказе машины из Европы

Житель Москвы лишился 2 млн рублей при попытке заказать автомобиль из Европы через Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Выгодное предложение по продаже авто Skoda Octavia 2021 мужчина нашел в TG-канале «Автопригон из Евросоюза» (канал уже удален). Менеджеры гарантировали низкую цену, быструю доставку и льготную ставку утильсбора», — отмечается в публикации.

Автор объявления прислал пострадавшему проект договора, в ответ он перечислил по реквизитам фирмы 659 тыс. рублей, а затем — еще 1,14 млн рублей. После этого злоумышленники сообщили покупателю о проблемах, возникших с оформлением автомобиля на таможнях в Минске и Брянске: якобы, брянские таможенники препятствуют оформлению документов на ввоз, а минские — требуют доплаты утильсбора.

После того, как мужчина сам связался с таможенными органами, выяснилось, что там об оформлении его машины ничего не знают.

