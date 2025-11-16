На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвич лишился 2 млн рублей при попытке заказа авто из Европы

Мошенники выманили у москвича 2 млн рублей при заказе машины из Европы
true
true
true
close
Global Look Press

Житель Москвы лишился 2 млн рублей при попытке заказать автомобиль из Европы через Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Выгодное предложение по продаже авто Skoda Octavia 2021 мужчина нашел в TG-канале «Автопригон из Евросоюза» (канал уже удален). Менеджеры гарантировали низкую цену, быструю доставку и льготную ставку утильсбора», — отмечается в публикации.

Автор объявления прислал пострадавшему проект договора, в ответ он перечислил по реквизитам фирмы 659 тыс. рублей, а затем — еще 1,14 млн рублей. После этого злоумышленники сообщили покупателю о проблемах, возникших с оформлением автомобиля на таможнях в Минске и Брянске: якобы, брянские таможенники препятствуют оформлению документов на ввоз, а минские — требуют доплаты утильсбора.

После того, как мужчина сам связался с таможенными органами, выяснилось, что там об оформлении его машины ничего не знают.

Ранее в Казани водитель трамвая избил пассажиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами