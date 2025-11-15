В Казани водитель трамвая избил пассажиров, и это попало на видео

В Казани на видео попало, как водитель трамвая избил двух пассажиров

В Казани водитель общественного транспорта напал на двух пассажиров из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань».

«Водитель трамвая №4 силой вытолкнул двух молодых людей за неоплаченный проезд. По словам пассажиров, парни успели проехать всего одну остановку, после чего мужчина их вытолкнул и несколько раз ударил», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель бьет двух людей, которые стоят на проезжей части, после чего мужчина берет в руки длинную веревку и ей наносит несколько ударов.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю.

