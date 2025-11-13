На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, какие водительские права признает Россия

Володин: РФ признает водительские права стран, где русский язык официальный
igorykor/Shutterstock/FOTODOM

Россия признает зарубежные водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные водители должны сдавать экзамены. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости.

«Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать (их водительские – прим.ред.) права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля», – подчеркнул спикер парламента.

В ходе пленарного заседания Госдумы Володин также добавил, что знание русского языка – это основной вопрос в признании иностранных водительских прав в РФ.

В 2017 году Госдума приняла поправки для иностранных водителей, согласно которым в России разрешается работать по водительским удостоверениям из стран, где русский язык является государственным. Владельцы таких документов могут заниматься перевозками без необходимости сдавать экзамены в автошколах и получать российские водительские права. К этим странам относятся Белоруссия, Киргизия и другие.

Ранее россиянам рассказали о том, что перед поездкой за границу нужно обновить водительские права.

