В Волгодонске водитель устроил массовое ДТП, пытаясь избежать аварии на перекрестке

В Волгодонске водитель протаранил пять машин, пытаясь избежать ДТП
В Волгодонске Ростовской области Volkswagen протаранил пять автомобилей. Об этом сообщает Don Mash.

Telegram-канал уточняет, что, предварительно, водитель за рулем Lada не уступил дорогу иномарке на перекрестке, хотя должен был. Пытаясь избежать ДТП, Volkswagen въехал в пять припаркованных машин.

Неделю назад в Свердловской области большегруз протаранил шесть грузовиков на парковке. Инцидент произошел на 332-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика на скорости влетел в ехавший впереди большегруз. После этого первый участник аварии съехал в кювет, вылетел на придорожную парковку и протаранил шесть грузовых машин.

Люди при этом не пострадали. На кадрах с места было видно, что у одного из автомобилей снесло часть кабины, а детали транспортных средств разлетелись по парковке. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов 39-летний водитель заявил, что не смог остановиться из-за неисправности.

Ранее в Подмосковье водитель врезался в жилой дом с человеком внутри.

