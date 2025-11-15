На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сопровождавшие кортеж Вэнса полицейские машины попали в ДТП

AP News: два полицейских пострадали в ДТП во время сопровождения кортежа Вэнса
close
Carlo Allegri/Reuters

Два полицейских автомобиля, сопровождавших кортеж вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, попали в аварию в штате Теннесси. Об этом сообщает AP News.

По информации журналистов, ДТП произошло в городе Мэривилл, расположенном на расстоянии 27 км от населенного пункта Ноксвилл. В результате происшествия пострадали два человека — мотоциклист из полиции Мэривилла и сотрудник правоохранительных органов штата.

«Оба были доставлены в больницу», — говорится в материале.

Из него следует, что состояние одного из пострадавших полицейских оценивается как критическое.

Комментируя ситуацию, агент Секретной службы США Кэтрин Пирс отметила, что ведомство следит за ситуацией. Как она сказала, ДТП не повлияло на безопасность и передвижение охраняемого лица.

20 октября на автостраде A2 на территории Великопольского воеводства Польши столкнулись колонна техники Вооруженных сил США и микроавтобус. Радиостанция RMF FM сообщила, что в результате аварии пострадали три солдата. Кроме того, травмы получил водитель микроавтобуса. Журналисты добавили, что колонна состояла из американских военных автомобилей Hummer.

Ранее в пригороде Вашингтона автомобиль врезался в людей, праздновавших день рождения на открытом воздухе.

