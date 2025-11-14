На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, зачем водитель грузовика пытался провезти в колонию гранату и оружие

ТАСС: гранату и оружие могли провезти в колонию Свердловской области для продажи
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

В Свердловской области водитель грузовика мог пытаться провезти в колонию военный набор для продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Водитель грузовика, который пытался проехать с гранатой, оружием и радиостанциями на территорию колонии в Каменске-Уральском, мог перевозить их для продажи», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 14 ноября. Сотрудники исправительной колонии №47 в городе Каменске-Уральском остановили грузовик, который приехал на территорию учреждения, чтобы увезти изготовленную продукцию деревообработки. Но в кабине водителя был найден опасный груз — автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. По факту незаконного хранения и перевозки оружия правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами