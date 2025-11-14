Стало известно, зачем водитель грузовика пытался провезти в колонию гранату и оружие

В Свердловской области водитель грузовика мог пытаться провезти в колонию военный набор для продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Водитель грузовика, который пытался проехать с гранатой, оружием и радиостанциями на территорию колонии в Каменске-Уральском, мог перевозить их для продажи», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 14 ноября. Сотрудники исправительной колонии №47 в городе Каменске-Уральском остановили грузовик, который приехал на территорию учреждения, чтобы увезти изготовленную продукцию деревообработки. Но в кабине водителя был найден опасный груз — автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. По факту незаконного хранения и перевозки оружия правоохранители возбудили уголовное дело.

