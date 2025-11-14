На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ошпарило кипящим маслом»: владивостокец на Mitsubishi влетел в кафе, женщина не выжила

Mash: в Приморье водитель Mitsubishi влетел на скорости в кафе, женщина не выжила
true
true
true

Во Владивостоке водитель на Mitsubishi Eclipse на скорости влетел в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Водитель Mitsubishi Eclipse смял павильон «Еда и точка» на Катерной, когда гнал со стороны Русского острова. Мужчину зажало в салоне, спасателям пришлось его вырезать из груды металла. После еще четырех человек увезли в больницу», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего одна из сотрудниц получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще двух человек ошпарило кипящим масло, а у женщины — подозрения на перелом таза.

По словам водителя иномарки, ему стало плохо в дороге, тогда он потерял управление. Прибывшие медики диагностировали у владивостокца перелом ключицы. На месте ДТП работали сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами