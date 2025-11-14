«Ошпарило кипящим маслом»: владивостокец на Mitsubishi влетел в кафе, женщина не выжила

Mash: в Приморье водитель Mitsubishi влетел на скорости в кафе, женщина не выжила

Во Владивостоке водитель на Mitsubishi Eclipse на скорости влетел в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Водитель Mitsubishi Eclipse смял павильон «Еда и точка» на Катерной, когда гнал со стороны Русского острова. Мужчину зажало в салоне, спасателям пришлось его вырезать из груды металла. После еще четырех человек увезли в больницу», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего одна из сотрудниц получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще двух человек ошпарило кипящим масло, а у женщины — подозрения на перелом таза.

По словам водителя иномарки, ему стало плохо в дороге, тогда он потерял управление. Прибывшие медики диагностировали у владивостокца перелом ключицы. На месте ДТП работали сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

