Москвичка, игнорирующая ПДД, попала под колеса автомобиля и не выжила

В Новой Москве женщина не выжила в момент серьезного ДТП

В Новой Москве автомобиль сбил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Женщина перебегала дорогу в деревне Ямонтово в Новой Москве и попала под колеса автомобиля», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего москвичка получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа.

До этого в Шимановском районе Амурской области автобус с пассажирами вспыхнул в момент ДТП. Водитель и пассажиры успели выбежать из горящего транспорта. В результате произошедшего две пассажирки получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. На место ДТП для координации работы сотрудников ГИБДД выезжал заместитель прокурора района Алесей Порваткин.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.