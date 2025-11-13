На Бивол, обругавшую киргизов и казахов, могут завести уголовное дело в России

МВД России начало проверку в отношении Екатерины Бивол, бывшей жены боксера Дмитрия Бивола, из-за размещенного в соцсетях видеоролика с оскорблениями по национальному признаку в адрес киргизов и казахов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) МВД России.

«Сообщаем, что по обстоятельствам, изложенным в обращении, соответствующая проверка проводится ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — рассказал «Газете.Ru» замначальника УОС МВД России Евгений Артемов.

В октябре Екатерина Бивол разместила в соцсетях видеоролик, снятый за рулем автомобиля, где она оскорбляет, в том числе нецензурно, киргизов и казахов. После этого на нее возбудили уголовные дела в Киргизии и Казахстане. Замглавы МВД Казахстана заявил 13 ноября 2025 года, что республика будет добиваться ее экстрадиции.

