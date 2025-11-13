Сроки владения легковыми автомобилями в России стали длиннее

В России зафиксировали значительный рост сроков владения легковыми автомобилями. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов в ходе конференции «Автострахование – 2025».

По данным за три квартала текущего года, автомобили, находящиеся во владении от трех до семи лет, поменяли лишь 9% владельцев. По словам Удалова, для сравнения, в 2019 году этот показатель равнялся 15%.

Он отметил, что это явление негативно сказывается как на всем рынке легковушек, так и на автомобильном страховании.

До этого «Автостат» сообщал, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в октябре выросла на 8% и составила рекордные 3,43 млн рублей. Этот показатель стал рекордным за более чем 25 лет.

Исторического максимума также достигла средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом. По итогам октября она достигла 1,23 млн рублей, что на 2,5% больше, чем в сентябре и на 3% выше уровня октября прошлого года.

