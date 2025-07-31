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Названы автомобили, с которыми не хотят расставаться россияне

«Автотека»: владельцы Suzuki и Great Wall лояльнее других относятся к своим авто
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Suzuki

Россияне дольше всего владеют автомобилями японского бренда Suzuki, средний срок составляет 5,8 года. Об этом «Известиям» рассказали эксперты сервиса «Автотека».

В пятерку по длительности владения в России также вошли автомобили брендов Great Wall (5,6 года), Honda (5,4 года), Daewoo (5,4 года) и Mitsubishi (5,4 года).

Среди моделей россияне дольше всего владеют ГАЗ-31105 «Волга» — 7,1 года. Не меняют хозяев 6,7 года автомобили Lada 2107, а также «четверки» (2104) и «пятерки» (2105).

До этого руководитель продукта «Автотека» Дмитрий Крылов заявил, что онлайн-отчеты помогут узнать всю историю при выборе автомобиля для покупки, прежде всего важно обратить внимание на блок с рекомендациями искусственного интеллекта (ИИ).

По его словам, нейросеть помогает анализировать все сведения из отчета на основе методик и опыта автоэкспертов. Кроме того, специалист советует обратить внимание на данные о пробеге, сведения о ДТП и юридических ограничениях, чтобы оценить состояние машины. Если есть информация о серьезных авариях или юридических проблемах, лучше подыскать другой вариант, отметил Крылов.

Ранее россиянам назвали китайские машины, которые чаще всего продают в битом виде.

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