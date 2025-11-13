Москвичам напомнили, почему нельзя ездить на мотоциклах

Москвичей предостерегли от езды на мотоциклах из-за многочисленных рисков безопасности. Соответствующую рекомендацию опубликовал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Мотоциклисты, выезжать на дороги сейчас опасно. Сезон уже завершен! В 2025 году работники «Московского паркинга» бесплатно переместили 298 поврежденных мотоциклов», — говорится в публикации.

Водителей также призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

До этого на МКАД мотоциклист, активно маневрируя между рядами, врезался в фургон и упал в левом ряду.

Авария произошла 14 сентября на 1-м километре МКАД. На кадрах видно, что мотоциклист перестраивается из среднего ряда в левый, в том числе проезжая по разметке между рядами движущихся автомобилей. В результате он врезался в угол фургона и упал на проезжую часть в левом ряду МКАД вместе с пассажиром и мотоциклом.

